Covid: Liguria, in calo tutti i parametri ma ancora 12 morti

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - In Liguria ci sono 3.129 nuovi positivi su 35.256 tamponi tra molecolari e antigenici. Ancora Genova è in testa con 1.644, seguita da Savona (539), Imperia (336), Tigullio (303) e Spezia (298). 9 sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. Cala il numero dei positivi in Liguria: sono 44.815, 2.761 in meno rispetto a ieri.

Calano ancora gli ospedalizzati che oggi sono 722, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 31 in Intensiva, due in più rispetto a ieri. Di questi 22 non sono vaccinati. Calano anche le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 44.073, 2.744 in meno rispetto a ieri.

I decessi segnati sono 12, morti avvenute tra il 31 gennaio e ieri: nove sono gli uomini di età compresa tra i 51 e i 94 anni, mentre le donne decedute sono tre, di età compresa tra gli 81 e gli 83 anni.

Prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.449. Le dosi booster somministrate sono a oggi 830.677. (ANSA).