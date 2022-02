Coletta, a Drusilla darei una seconda serata seriale

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "Drusilla l'ho chiamata appena arrivato a Rai1 e ha partecipato a Ciao maschio con Nunzia De Girolamo. Ragionavo proprio ieri sera, mentre la guardavo on stage con Amadeus: le darei una seconda serata seriale da lunedì a venerdì, potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza, raffinatezza e ironia, sono registri che servono in una tv generalista. Ma per ora sono pensieri epidermici". A dirlo è il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo alle domande in sala stampa.

Quanto alla collocazione del monologo di Drusilla a fine serata, "faccio scalette da tutta la vita - spiega Coletta - e so che c'è una regola: incipit e epilogo sono la cosa più importante di un tracciato artistico. Dopo tutto quello che è accaduto ieri sera quell'epilogo non avrebbe avuto lo stesso impatto nell'incipit, l'ultimo atto resta nella memoria prima di andare a dormire, era premiante inserirlo lì". Amadeus concorda: "Era d'accordissimo anche Drusilla nel chiudere, come gran finale". (ANSA).