Camera Commercio Genova, via a 2^ edizione Restart with digital

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Prosegue l'alleanza tra la Camera di Commercio di Genova e il Centro di Competenza Start 4.0 per aiutare le piccole medie imprese del territorio a digitalizzarsi e sperimentare nuove tecnologie per rilanciare il proprio business e radicarsi in un mercato sempre più competitivo e sempre più on line. La seconda edizione del corso "ReStart with Digital", tassello importante del processo di alfabetizzazione digitale del sistema economico genovese, partirà a marzo, con iscrizioni aperte fino al 18 febbraio. Dopo il successo dell'edizione 2021, che ha visto ben 18 imprese completare il percorso formativo, quest'anno il corso consisterà in una full immersion on line di due mesi (da marzo a maggio) dedicata a quattro temi: progettazione e gestione dell'innovazione, cybersecurity, web marketing ed E-commerce.

Il valore aggiunto di questa nuova edizione è rappresentato dalla possibilità di usufruire, da parte delle aziende partecipanti, di tre livelli di diagnosi della maturità digitale (assesment) offerti dal Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio. Si parte da due questionari, uno sulle competenze digitali personali e uno sulla maturità digitale dei processi aziendali, effettuati in autonomia dagli imprenditori per arrivare all'assessment vero e proprio, guidato da esperti del PID direttamente in azienda. Infine, dopo le lezioni on line, è previsto un modulo PRO, incentrato sui progetti di crescita delle imprese: un accompagnamento pratico e tecnico, che vedrà il coinvolgimento di grandi imprese e fornitori, per supportare sul campo l'introduzione degli strumenti digitali appresi durante il corso. (ANSA).