Bucci, Genova ha 8 mld da investire per piano Marshall 2.0

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - "Per Genova abbiamo 6 miliardi già finanziati e ne aspettiamo altri due dal Recovery fund per i prossimi mesi: quindi in totale 8 miliardi di euro da spendere da qui al 2026". Lo ha sottolineato il sindaco di Genova, Marco Bucci, intervenendo al convegno 'Città del futuro, Genova fa da apripista'.

"Siamo in un momento storico, con quello che io chiamo il Piano Marshall 2.0 - dice Bucci - i nostri nonni hanno fatto il Piano Marshall, hanno costruito l'Italia sesta potenza del mondo dopo una guerra persa, un bel salto di qualità per la nostra nazione. Noi oggi per la nostra nazione e la nostra città abbiamo di fronte la stessa opportunità, anzi abbiamo ancora più risorse economiche se parametriamo piano Marshall e recovery fund. E' un'occasione che non possiamo perdere".

Con una avvertenza: fare in modo che gli investimenti pubblici siano volano per gli investimenti privati. "Investire 6 o 8 miliardi da parte del pubblico non vuol dire solo spendere quei soldi e avere una ricaduta per chi costruisce e per l'occupazione che mette in moto (che ci auguriamo) - aggiunge Bucci - . Dobbiamo fare in modo che siano un volano per costruire ulteriori investimenti, quindi devono arrivare privati e fondi, denaro che deve essere impiegato in aggiunta a quello dei fondi statali che ci consentono di fare le cose. Bisogna costruire un sistema che negli anni sia in grado non solo di restituire l'investimento ma di restituire molto di più".

