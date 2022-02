Brusaferro, arte e musica siano parte Piano ripartenza

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "Voglio spezzare una lancia per la musica: io stesso da giovane ho avuto esperienze musicali e credo siano estremamente formative. Un modo per comunicare molto efficace e coinvolgente. Credo che quello che chiamiamo 'benessere mentale' sia un tema importante. Anche il nostro ministero sta lavorando proprio focalizzando e investendo particolare attenzione sul benessere mentale". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità parlando oggi durante lo workshop "La Musica riparte in sicurezza", che si è tenuto a Casa Sanremo.

Brusaferro ha ricordato "la sofferenza che il mondo dell'arte vive e ha vissuto durante la pandemia Ma è importante - ha detto - investire nell'arte e nella musica in maniera sistematica fin dalla giovane età. Credo che questo debba far parte di quel piano di ripartenza del nostro Paese, rafforzando in maniera sistematica lo sviluppo di queste espressioni artistiche. Credo - ha detto scatenando gli applausi in sala - che questo sia uno degli elementi che ci aiuta e che ci ha aiutato durante la pandemia". (ANSA).