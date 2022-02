Intesta bolletta caravan circo a sconosciuto, denunciata

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Ha intestato la bolletta di un caravan usato per il circo a uno sconosciuto facendogli arrivare una bolletta da 30 mila euro. I carabinieri di Molassana, dopo la denuncia del malcapitato, hanno scoperto che era stata una donna di 30 anni a stipulare il contratto "a scrocco" per la fornitura dell'energia elettrica ad un caravan ad uso abitativo.

Il mezzo, hanno scoperto i militari, veniva utilizzato per gli spostamenti della donna, impegnata in spettacoli e circhi nel nord Italia. La donna è stata denunciata per truffa e sostituzione di persona. (ANSA).