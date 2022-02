Droga nascosta in cespugli vicino stazione, arrestato minore

(ANSA) - SAVONA, 03 FEB - Usavano i cespugli vicino la stazione dalle parti del santuario N.S. della Misericordia, nel Savonese, per nascondere la droga da spacciare. Le fiamme gialle hanno scoperto il nascondiglio e arrestato un ragazzino di 16 anni e un giovane di 20, oltre a sequestrare quattro chili di hashish.

I militari hanno iniziato a monitorare la zona dove i due pusher andavano senza motivo notando che i giovani, dopo un primo pezzo in macchina, si incamminavano lungo i binari fino a un cespuglio da dove prendevano un pacchetto. I finanzieri li hanno fermati e hanno iniziato a controllare tutta la vegetazione vicina trovando sotto alcuni arbusti e anche sotterrati in scatole ermetiche in plastica, oltre tre chili di hashish, confezionati sottovuoto in involucri di cellophane.

A quel punto sono scattate anche le perquisizioni in casa dei due fermati e di un'altra persona, indagata, dove sono stati trovati altri 820 grammi di hashish, piccole quantità di marijuana e cocaina e 6.200 euro in contanti. (ANSA).