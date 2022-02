Scritte no vax in parco memoria Morandi, indaga la digos

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Scritte no vax contro il premier Draghi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il governo e i vaccini sono comparse ieri su diversi piloni di ponte San Giorgio, dove sorge la Radura della Memoria dedicata alle vittime di ponte Morandi.

"Governo criminale", "Memoria per l'incuria dei morti di Stato", "I vax uccidono" sono alcune delle numerose scritte in vernice rossa e firmate con la 'doppia V' che hanno deturpato un luogo simbolo realizzato in ricordo della tragedia del 14 agosto 2018 (43 vittime). La Digos ha acquisito le telecamere della zona. Secondo le prime informazioni i vandali avrebbero agito con il buio anche perché di giorno è presente un info-point dedicato al progetto del Parco del ponte. (ANSA).