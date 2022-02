Calcio: Genoa; MG.Kvis è il nuovo sponsor dei rossoblù

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Nuovo allenatore, nuovi giocatori e ora anche nuovo sponsor principale per il Genoa che a partire dalla gara di sabato con la Roma e sino a fine stagione sfoggerà sulle maglie il marchio "MG.K Vis" , un integratore alimentare dell' azienda italiana "Pool Pharma". Il nuovo main sponsor campeggerà non solo sulle maglie da gioco ma, secondo l'accordo commerciale, anche sui led a bordo campo, nei back drop per le interviste, sui maxi schermi dello stadio, nel materiale pubblicitario al centro sportivo Signorini e avrà visibilità digitale su tutti i canali ufficiali del club.

(ANSA).