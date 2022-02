Sanremo: Ama a vescovo, Lauro da artista libertà espressione

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Ho rispetto del parere del vescovo, ma io - molto credente - non mi sono sentito turbato dall'esibizione di Achille Lauro. Un artista deve potersi esprimere liberamente, altrimenti i giovani lontani non solo dal festival ma anche dalla chiesa". Così Amadeus ha risposto alle critiche di monsignor Suetta, vescovo di Sanremo, al cantante e più in generale al festival "che ha confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso". (ANSA).