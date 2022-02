Salute: sbarcano a Genova le 'pillole di movimento' Uisp

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Arriva anche a Genova "Pillole di movimento" la campagna creata dall'Uisp in collaborazione con il Dipartimento dello Sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Federfarma e Lloyds Farmacia, per contrastare la sedentarietà che in Italia ha raggiunto ormai oltre il 36 per cento della popolazione e vede la Liguria al nono posto in Italia. Nato a Bologna nel 2011 il progetto si è allargato in 17 regioni arrivando anche a Genova, Spezia, Sarzana e Lerici grazie ai comitati Uisp della nostra regione. "Pillole di Movimento sono delle vere e proprie scatole in tutto simili a quelle dei medicinali che le persone potranno ritirare gratuitamente nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa, per ora una trentina tra Genova e La Spezia ma il numero è destinato ad aumentare-ha spiegato Tommaso Bisio presidente regionale Uisp-, al loro interno però non troveranno vere pillole ma al posto dei bugiardini ci saranno dei coupon che permetteranno alle persone di fare attività fisica presso associazioni sportive convenzionate gratis per un mese". "E' una bellissima iniziativa-ha sottolineato Stefano Anzalone consigliere delegato del Comune di Genova- perché l'attività motoria è fondamentale per tutte le generazioni e allo stesso tempo il mondo dello sport sta soffrendo tantissimo questo momento difficile tra la pandemia e l'aumento dei costi energetici". L'obiettivo dell' Uisp ligure è quello di riuscire a distribuire più scatole possibili, saranno circa 6000 quelle a disposizione per la nostra regione, già nel mese di febbraio senza distinzione di età invogliando in questo modo chi fa poco movimento a cambiare il proprio stile di vita sedentario.

(ANSA).