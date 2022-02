Ragadi, la satira di Zalone sul 'poco ricco'

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - Si chiama Ragadi, è accompagnato dai produttori Cisti e Fellea, sta seduto sul cuscino a ciambella: è il personaggio con cui Checco Zalone si prende gioco del "poco ricco".

"Non sono nato povero, sono poco ricco", rappa. E' il disagio di chi "ha la Playstation 2 quando già c'era la tre", o "vede le insegne di Prada, ma sente una voce amara che dice Zara", "compra i croccantini per il cane Bracco da Cracco", ha "la madre devastata perché in casa ha una sola filippina", e "un padre eccezionale che va a puttane dentro il Bosco verticale" e pensa "il duomo lo compro io, si può sfrattare Dio". (ANSA).