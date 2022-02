Offrono cocaina a carabinieri in borghese, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Offrono cocaina a passanti ma "incappano" in due carabinieri in borghese. I due pusher, un senegalese e un ghanese entrambi di 30 anni, sono stati arrestati per spaccio.

E' successo in via Porta di Vacca, nel centro storico di Genova. I due militari stavano camminando quando sono stati avvicinati dai due che hanno proposto l'acquisto di coca. I carabinieri a quel punto li hanno perquisiti trovando sette grammi di altra polvere bianca suddivisa in dosi e 1.500 in contanti, che sono stati sequestrati. (ANSA).