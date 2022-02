Covid: prete no vax morto a Genova, aveva 51 anni

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Un sacerdote genovese no vax, don Paolo Romeo, parroco dell'abbazia di Santo Stefano, è morto per le complicanze del Covid a 51 anni dopo un mese di ricovero in ospedale. Era convinto della sua scelta riguardo ai vaccini spiega oggi Il Secolo XIX riportando la notizia. Si trattava di "un'opzione estrema portata avanti dagli ambienti ristretti di origine lefebvriana per una questione morale: l'utilizzo di cellule derivate da embrioni abortiti all'origine di alcuni dei vaccini". (ANSA).