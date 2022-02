Covid: Liguria, positivi sotto i 50 mila e giù ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Sono 3.838 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 29.106 tamponi, di cui 7.738 molecolari e 21.468 antigenici rapidi. I maggior numero di nuovi positivi è a Genova (1.529), seguita da Savona (715), Imperia (674), La Spezia (526) e il Tigullio (375). A questi si aggiungono 19 persone non residenti in Liguria. Prosegue il calo dei positivi che scendono sotto i 50 mila: oggi sono 49.292, 1.985 in meno rispetto a ieri. Calano di 23 unità gli ospedalizzati: oggi sono 737 di cui 31 in terapia intensiva (20 dei quali non vaccinati).

I morti segnalati sono 13, deceduti tra il 29 gennaio e l'1 febbraio: il più giovane era un uomo di 59 anni, i più anziani due uomini di 94 anni. Calano anche le persone in isolamento domiciliare: sono 46.901, 598 in meno rispetto a ieri mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 10.510, in calo rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 13.251 dosi. A oggi le dosi booster somministrate sono 811.215. (ANSA).