Amadeus, sono quasi senza parole e per me è strano

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Dire che sono felice è poco. Sono quasi senza parole e per me è una cosa strana". E' visibilmente soddisfatto Amadeus, il giorno dopo l'avvio del festival che ha ottenuto ottimi ascolti. "E' stato un anno di lavoro fantastico, un anno di scommesse, ma se hai fatto bene una cosa, lo sai solo quando la fai - ha aggiunto il conduttore e direttore artistico -. E' stato quasi un ritorno alla normalità: si è visto nella felicità del pubblico in sala, dei cantanti. E' una vittoria della musica italiana che non ha limiti né età". (ANSA).