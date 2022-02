Amadeus, il quarto festival? Pensiamo al terzo

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Se stiamo pensando al quarto festival? Pensiamo al terzo, siamo solo all'inizio. Sarebbe sciocco pensarlo, è una gioia da vivere giorno per giorno". Così Amadeus, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sul successo degli ascolti della prima serata come 'volano' per un poker a Sanremo.

"E' ovvio che ci ho pensato - risponde di getto il direttore di Rai1 Stefano Coletta - sarebbe una cosa nuova, quattro festival consecutivi. Ma la mia è una risposta epidermica, non ne abbiamo ancora mai parlato, sarebbe da scriteriati. Siamo concentrati su questa edizione, ma non nego la soddisfazione straordinaria". (ANSA).