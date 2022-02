Sulla nave ospiti Colapesce Dimartino, Meta, PTN

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - Non solo il palco dell'Ariston.

Gli ospiti del festival di Sanremo saranno anche in collegamento dalla Costa Toscana, ormeggiata al largo della costa di Sanremo.

"E saranno tutti ospiti musicali protagonisti dei miei Sanremo precedenti - ha annunciato Amadeus -. Stasera si saranno Colapesce Dimartino con Musica leggerissima; domani Ermal Meta con Un milione di cose da dirti; giovedì i Coma_cose con Fiamme negli occhi; venerdì i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr". Sabato poi sarà la volta di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, padroni di casa sulla nave che "scenderanno per arrivare all'Ariston e cantare qualcosa insieme". (ANSA).