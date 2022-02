Sanremo: Elisabetta Canalis promuove la Liguria regione speciale

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - "Credo che la Liguria sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo. È una regione che offre tantissimo dal punto di vista paesaggistico, e il suo mare è stupendo. La Liguria è famosa per la qualità del suo cibo, per il suo olio e il suo vino. Poi per me ha un valore particolare, perché è il luogo in cui ho fatto l'esperienza forse più importante della mia carriera, parlo di Sanremo". Lo ha detto Elisabetta Canalis, protagonista della cartolina video che promuoverà il turismo in Liguria al Festival di Sanremo.

"Ho dei ricordi bellissimi: è una città dove sembra che il tempo non passi mai, e soprattutto dove c'è sempre il sole. È un posto che mi dà tanta felicità e che mi riporta alla mente ricordi stupendi. Per me la Liguria è veramente una regione speciale" ha aggiunto Elisabetta Canalis. (ANSA).