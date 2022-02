Sanremo: Coletta, regaliamoci una risata liberatoria

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - "Vorrei titolare questa serata invocando una risata liberatoria per tutti noi: abbiamo bisogno di positività e penso che la coppia Fiorello-Amadeus potrà rappresentare questo significato, questi sentimenti buoni". E' l'auspicio di Stefano Coletta, direttore di Rai1, a poche ore dal via del Festival di Sanremo numero 72.

"Oltre a essere un fuoriclasse - rileva Coletta - Fiorello fa emergere un Amadeus che mi fa tanto ridere, perché fra loro c'è una relazione che si basa anche su una parte inconscia, sul vissuto insieme, sulle estati, la gavetta, la trasgressione".

Sul palco Ornella Muti, "donna viscerale che dietro la bellezza ha una bellissima testa: apriremo con lei - dice ancora Coletta - per omaggiare il cinema, settore forse di più della tv penalizzato dalla pandemia".

L'importante è "la volontà di stare tutti insieme in questo rito collettivo che è Sanremo, in particolare la prima serata", che Coletta auspica venga seguita da "un pubblico più largo possibile". (ANSA).