Sanremo: Amadeus, sono più emozionato degli altri anni

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - "Sono emozionato, più degli altri anni", rivela in conferenza stampa Amadeus, a poche ore dal via del suo terzo festival. "Il primo anno c'era l'incoscienza dell'inizio, lo scorso anno si viveva una situazione pazzesca; ora c'è grande gioia per un ritorno alla quasi normalità e grande entusiasmo popolare, come ha testimoniato il green carpet".

"Mi sono svegliato alle 5.30 e ho sentito Fiorello uscire alle 6.20... mi ha detto che non vuole più vedermi per tre anni, ma ad agosto saremo in vacanza", ride il direttore artistico.

"Con Fiorello ho soltanto provato una canzone, per il resto davvero non so cosa accadrà...". Quanto agli altri ospiti, "ogni giorno spuntano nuove presenze per Zalone, comunque Cassano non ci sarà". (ANSA).