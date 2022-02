Premio nazionale Ipazia Eccellenza femminile a Giovanna Botteri

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Sabato 5 febbraio nell'ex Chiesa San Salvatore di Genova alle ore 16, oltre al già annunciato Premio Ipazia Internazionale alla regista afghana Sahraa Karimi sarà consegnato il Premio Ipazia nazionale alla giornalista Giovanna Botteri: due donne in prima linea. Giovanna Botteri lavorò in Afghanistan come inviato speciale Rai nel 2001, subito dopo aver seguito il G8 a Genova, e documentò per la Rai tutte le fasi del conflitto, fino al rovesciamento del regime talebano. Tra le prime inviate di guerra e sempre sul fronte delle donne in tutte le battaglie, la giornalista ha scelto simbolicamente di ritirare il Premio proprio nel giorno dedicato alle donne Afghane. Il Festival dell'Eccellenza al Femminile l'aveva più volte invitata.

Il Comitato del Festival, motivando il premio a Botteri, ha cosi scritto: "Alla donna e alla giornalista che, con il suo impegno e con le sue scelte in ogni momento della vita e della carriera, chiamata in prima linea sui fronti di tutte le guerre, lottando contro i pregiudizi e le discriminazioni ha saputo sempre sostenere la battaglia per i diritti, la dignità e la liberta delle donne. Con umanità empatia e coraggio oggi lei è la testimone del nostro presente e simbolo di eccellenza per tutte le donne". (ANSA).