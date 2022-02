Muti, voglio cittadinanza russa ma se diventa problema vedrò

Ornella Muti aspira ad ottenere la cittadinanza russa e sta raccogliendo i documenti necessari. Lo ha detto la stessa attrice, che stasera salirà sul palco dell'Ariston per la serata inaugurale del Festival di Sanremo, in un'intervista con l'agenzia russa Tass.

"Amerei diventare una cittadina russa - ha detto Ornella Muti - perché fa parte della mia cultura, associata con mia madre.

Lei è morta quest'anno e questo sarebbe un regalo per lei".

L'attrice ricorda infatti che la nonna materna era originaria di San Pietroburgo e da lì emigrò con il marito in Estonia, dove nacque sua madre.

Muti ha detto che sta studiando il russo da tempo. "Ma avrei bisogno di praticarlo - osserva - e sarebbe bello passare qualche mese in Russia". "Amo la Russia - dice ancora Ornella Muti - e adoro il popolo russo, e da parte loro il sentimento è ricambiato, sento il loro amore. Mi dà un sacco di emozioni e mi riempie di gioia, perché per ogni attore l'amore del pubblico è il vero premio".

"Ho una mamma russa, una famiglia in Russia e lì sono molto amata. Mi è stata offerta la possibilità di avere la cittadinanza russa. Io però non mi occupo di politica, non ragiono con quel pensiero. Vado con il cuore, vedremo quello che succederà: se questa cosa diventa un problema, deciderò cosa fare", ha detto durante la conferenza del festival di Sanremo.

(ANSA).