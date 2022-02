Covid: in Liguria 24 morti, netto calo dei positivi

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Sono 24 i morti per covid registrati in Liguria, ma solo 3 sono delle ultime 24 ore, gli altri decessi sono avvenuti nei giorni dal 27 al 30 ma censiti solo oggi maggiore La vittima più giovane è una donna di 64 abbi morta all'ospedale di Savona, quella più anziana è una signora di 95 anni che era ricoverata al Villa Scassi. Da inizio pandemia i morti sono 4897.

Cala il numero dei positivi: sono 51277, 4383 meno di ieri. I nuovi casi sono 4248, emersi da 36144 tamponi (3218 molecolari e 32926 test rapidi). Il tasso di positività è dell'11,75%. I guariti sono 8607.

I nuovi positivi sono 1980 nell'area di Genova, 804 nel Savonese, 536 nello Spezzino, 486 nel Tigullio, 426 nell'Imperiese e 16 non sono residenti in regione.

Stabile il numero degli ospedalizzati: 760, come ieri, con 32 malati in terapia intensiva (21 non vaccinati), erano 33.

In isolamento domiciliare ci sono 47499 persone, 1150 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono10830.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 13751 vaccinazioni, con una impennata di prime dosi, che sono state 1190, deve aver pesato l'obbligo vaccinale per il over 50 scattato oggi; le seconde dosi sono state 1813, portando la quota a un milione 19 mila 360, mentre le dosi booster sono state 10748 per un totale di 800708 (ANSA).