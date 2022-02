Ciclismo: trofeo Rcs-Giro Italia arrivata a Casinò di Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - Il trofeo 'Rcs - Giro d'Italia' è arrivato oggi al Casinò di Sanremo e resterà in esposizione nella hall di Porta principale del Casinò per tutta la durata del Festival. "In questa importante settimana dedicata alla Canzone Italiana non poteva mancare il legame con lo sport e con i grandi eventi che contraddistingueranno il 2022 per il nostro territorio - afferma il presidente del Casinò, Adriano Battistotti -. Il Trofeo Rcs, una scultura di dodici chili in metallo laminata d'oro a forma di spirale, recante il nome di tutti i vincitori del Giro d'Italia dal 1909 ad oggi, rappresenta l'ambito premio della gara a tappe su due ruote, che da sempre unisce il nostro Paese e che rappresenta un'altra vetrina internazionale per il territorio con forti ricadute turistiche e di immagine".

Il prossimo 20 maggio, infatti, Sanremo e la Liguria "torneranno a tingersi di rosa con una tappa del Giro d'Italia, che dalla città dei Fiori arriverà a Cuneo. Il 19 marzo, inoltre, torna la Classicissima "Milano-Sanremo". Diamo, quindi, il benvenuto anche al Giro d'Italia - conclude Battistotti - e ai suoi protagonisti. Ancora una volta Sanremo e il suo Casinò sono al centro delle più importanti manifestazioni mediatiche".

(ANSA).