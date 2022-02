Amadeus, troppi hater in giro, rispetto per tutti

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - Sul palco dell'Ariston "ci saranno momenti che ci faranno riflettere, che parleranno anche della violenza verbale, della cattiveria che c'è in giro: ci sono troppi hater, troppa cattiveria, bullismo anche da questo punto di di vista, chi con me lo vorrà fare sul palco sarà il benvenuto". Lo dice Amadeus in conferenza stampa.

"Dobbiamo smetterla di insultare e farci insultare: più rispetto per tutti. Ognuno ha la libertà di vestirsi, di esprimersi, di dire senza essere insultato dagli altri. La mia - spiega il direttore artistico - è una porta aperta a un pensiero libero".

Quanto alle critiche social, "da un orecchio mi entrano e dall'altra mi escono", risponde Amadeus in siciliano.

Più in generale, commentando il richiamo del vescovo di Sanremo alla 'responsabilità del valore della vetrina' dell'Ariston, "è sempre altissima - sottolinea il direttore di Rai1 Stefano Coletta - lo insegna la storia di Sanremo. Intanto si va per registri: avremo anche tanti spazi di comicità, e i codici della satira permettono il racconto politically scorrect.

Ma sono rassicurato dal patto di acciaio che Amadeus ha da anni con la platea della rete ammiraglia, saprà dare una misura a tutto quello che avverrà sul palco".

Amadeus aggiunge: "Sono molto credente, ma dobbiamo essere consapevoli di lasciare libertà alle persone e agli artisti di esprimersi: grande rispetto pe tutti, ma anche rispetto da tutti per gli artisti sul palco. Altrimenti si crea serata che non è al passo con i tempi". (ANSA).