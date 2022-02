Amadeus, Fedez e Morandi? Gli errori si perdonano

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - La diffusione di frammenti di brani di Sanremo sui social impone una revisione del regolamento? "Quelli di Fedez lo scorso anno e di Morandi quest'anno - riflette Amadeus in sala stampa a Sanremo - sono stati due errori: sfido chiunque a cantare la canzone di Fedez o Gianni dopo quei filmati. Mi sembra una caccia a voler eliminare a tutti i costi i cantanti, un atto di crudeltà e il discorso vale anche se fosse accaduto a un ragazzo sconosciuto. Non c'è volontà di spoilerare un brano o di avere chissà quale vantaggio sugli altri. Diverso sarebbe il caso in cui si scoprisse che un brano non è inedito perché stato cantato magari anni prima a una convention davanti a centinaia di persone".

"Io avrei salvato Morandi anche se avesse pubblicato più secondi", è la posizione di Stefano Coletta, direttore di Rai1.

"Sicuramente i social stanno imponendo molte considerazioni, ma gli ultimi due casi secondo me non sono stati un salvataggio.

Nel caso di Gianni, poi, non avrei valutato un'altra opzione".

(ANSA).