Sanremo: sette parrocchiani sul palco con Checco Zalone

(ANSA) - BARI, 31 GEN - "Come in tanti già sanno, Checco Zalone, originario di Capurso, parteciperà a Sanremo 2022. Ha telefonato a don Tonio e gli ha chiesto di individuare 7 parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure per fargli da spalla". È l'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della parrocchia del Santissimo Salvatore di Capurso, città di origine del comico pugliese. L'annuncio invita a presentarsi in chiesa a partire dalle 18 di oggi.

"I primi 7 - dice il post - potranno accompagnare il nostro comico. Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di Checco Zalone, dovranno essere maggiorenni, vaccinati con Green Pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia. Prima di salire sul palco passeranno dalla sala trucco e parrucco".

"Sarà il parrocco - conclude l'annuncio social - a decidere chi potrà accompagnare Luca Medici e lo stesso don Tonio alla kermesse sanremese. Approfittiamone". (ANSA).