Sanremo: selezioni in chiesa per Zalone, 'scherzo da prete'

(ANSA) - BARI, 31 GEN - "È stato uno scherzo da prete, un innocuo scherzo, che spingerà ancora di più a seguire Checco Zalone, a cui facciamo i più cari in bocca al lupo". E' il post comparso pochi minuti fa sulla pagina facebook della parrocchia del Santissimo Salvatore di Capurso, nel Barese, che ieri sera con un altro post annunciava "selezioni" di sette parrocchiani per accompagnare il comico concittadino a Sanremo. Il post invitava i parrocchiani a presentarsi a partire dalle 18 di oggi. "Ieri sera - si legge nel post pubblicato oggi - abbiamo pubblicato su questa pagina un post che tutti abbiamo letto. Era e rimane uno scherzo. Migliaia di visualizzazioni, condivisioni, decine di messaggi privati, articoli, raccomandazioni per partecipare a Sanremo, telefonate da giornali e tv per rilasciare interviste". Si dicono "stupiti" dal clamore della notizia, invitando a "riflettere, perché basta davvero nulla per divulgare una fake news", ma "a chi stasera passerà dalla parrocchia alle 18 - conclude il messaggio - sarà offerto un buon caffè da don Tonio". (ANSA).