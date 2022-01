Sanremo: Drusilla, niente grandi griffe ma riciclo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sono made in Florence, gli abiti che Drusilla Foer indosserà a Sanremo nel condurre con Amadeus la terza serata del Festival, il 3 febbraio. Non poteva essere diversamente visto che il personaggio biondo platino della nobildonna toscana che tutti conoscono è l'alter ego dell'attore e cantante fiorentino Gianluca Gori.

A proposito dei vestiti che avrebbe indossato, Drusilla aveva già avvertito, che a realizzare i suoi due abiti per il palco dell'Ariston sarebbe stata la sua sarta fiorentina di sempre, Rina Milano. Quindi niente grandi griffe. "Mi farò fare un paio di vestitini un po' così - aveva annunciato - e per il resto indosserò quelli che già ho. Con molto dispiacere ho detto di no ad alcuni brand che ammiro e che mi hanno cercata, ma penso che dobbiamo far passare il segnale che l'economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, dagli atelier piccoli e quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che gia' ho e che forse sono stati già visti. È giusto che la gente veda che le persone si rimettono le cose". Quindi Drusilla sfoggerà mise che ha già creato per lei la sua sarta. Ma il problema di Drusilla rispetto alle mise di Sanremo potevano essere soltanto le scarpe, dal momento che la nobildonna porta misura 44 di piedi, è alta oltre 1,80, dovrà scendere la scalinata e probabilmente anche ballare. Ma niente paura, Daniele Ancarani, titolare dell'omonimo calzaturificio assicura: "Ho realizzato per Drusilla - rivela il designer - due paia di scarpe in raso, una color nero e l'altra cipria, con struttura rafforzata e tacco 5 cm, perché Drusilla calza 44 di piede e dovrà fare diverse cose sul palco dallo scendere la scalinata al ballare. Quindi ha bisogno di calzature comode e adatte a tutte le mise. Considerando poi che noi abbiamo realizzato per lei nel corso degli anni oltre 55 paia di scarpe, quindi se lei vorrà metterà quello che più le piacerà in quel momento". (ANSA).