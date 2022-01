Sanità: Consiglio Stato boccia concorso per 274 Oss in Liguria

Anche il Consiglio di Stato ha bocciato il concorso per 274 posti a tempo indeterminato di Oss.

Era stato già il Tar della Liguria ad accogliere il ricorso di alcuni candidati che non avevano superato la prova e che avevano impugnato. I giudici romani, che decidono in appello, hanno sostanzialmente accolto le motivazioni dei colleghi liguri: il foglio fornito dalla commissione d'esame per formulare le risposte ai quesiti, oggetto di valutazione tramite lettura ottica, non fosse idoneo a garantire l'assoluta sicurezza della genuinità dell'elaborato. Alisa ha sempre ritenuto invece che la modalità operativa adottata fosse in realtà più sicura di quella auspicata dal Tar, in quanto ogni candidato ha dovuto inserire sul proprio elaborato uno specifico e univoco codice a barre fornito al momento della prova.

Il concorso era anche finito sotto la lente della procura durante la seconda ondata della pandemia. Il bando per i 274 posti era stato pubblicato il 20 novembre 2019, ma la prova scritta era stata sostenuta il 12 maggio 2021. Alla prova si erano presentati due mila candidati. Alisa ha cominucato che la prova verrà ripetuta al più presto.