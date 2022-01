Green pass: volantino contro sindaca Rossiglione, nazicomunista

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - "Giorno della memoria... corta per la sindaca nazi comunista che ha firmato con Toti la richiesta per attivare lo strumento di odio sociale chiamato Green pass nazi pass anche nelle scuole elementari". E' questo il testo di un volantino no gren pass incollato sui manifesti affissi nel comune di Rossiglione per ricordare il Giorno della Memoria. Le offese son rivolte al sindaco di Rossiglione Katia Piccardo che ha sporto denuncia ai carabinieri e fatto rimuovere il volantino.

"La cosa che fa più ribrezzo - ha detto Piccardo - è che abbiano affisso questi volantini artigianali sul manifesto che ricorda la Giornata della Memoria. E' una cosa raccapricciante". Il volantino, scritto al computer con un evidente errore grammaticale e stampato su un normale foglio A4, è stato acquisito dai carabinieri.

"E' inammissibile e preoccupante il continuo parallelismo, a cui stiamo assistendo, tra le persecuzioni razziali e le misure per contrastare la diffusione del Covid. Le parole rivolte alla sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, sono affermazioni gravi e farneticanti, da condannare assolutamente, e che dimostrano l'assoluta superficialità e mancanza di conoscenza della Storia". Così il gruppo Pd in Regione Liguria stigmatizza il volantino dal contenuto offensivo nei confronti del sindaco Katia Piccardo attaccato sui manifesti della Giornata della memoria affissi nel comune di Rossiglione. "Da parte dei consiglieri del Gruppo Pd in Regione Liguria massima vicinanza e solidarietà alla sindaca - conclude la nota -, con l'augurio che i responsabili vengano al più presto rintracciati".



"Piena solidarietà e vicinanza alla sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, componente del Consiglio direttivo di Anci Liguria e presidente dell'unione dei Comuni delle Valli Stura, Orba e Leira, per le vili minacce ricevute". Così Anci Liguria commenta il volantino affisso la notte scorsa sopra i manifesti che ricordano la Giornata della Memoria sui muri del Comune di Rossiglione. "Sulle pubbliche affissioni del nostro Comune sono stati deturpati i manifesti della Giornata della memoria col favore delle tenebre" perché "i vermi alla luce del sole non si fanno vedere né si firmano, per rivolgersi a me e coniare la definizione di nazicomunista a mio carico" ha scritto Piccardo sui suoi profili social. "Quanto accaduto a Piccardo è inaccettabile, grave e preoccupante - scrive il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai -. Un volantino che accomuna il green pass alla follia nazista non ferisce solo la sindaca ma i principi stessi della nostra democrazia. Ci auguriamo che siano individuati presto i responsabili di un gesto ignobile e inqualificabile".

"Vicinanza e solidarietà" al sindaco di Rossiglione Katia Piccardo da parte di Regione Liguria in merito al volantino affisso la notte scorsa sopra i manifesti dedicati dal Comune della Valle Stura alla Giornata della Memoria.

"Con l’auspicio che gli autori del gesto vengano quanto prima individuati - si legge nella nota -, si esprime profonda indignazione per le affermazioni inaccettabili riportate che, paragonando il green pass alla follia nazista, dimostrano profonda ignoranza e offendono gravemente milioni di vittime della Shoah. Regione Liguria continuerà a percorrere convintamente la strada delle vaccinazioni, l’unica in grado di salvare vite e superare l’emergenza sanitaria, applicando senza esitazioni le disposizioni nazionali sul certificato verde".

"Una svastica sul nome di un deportato morto a Auschwitz, nel Parco della Memoria di Chiavari. Un volantino insultante, con pesanti attacchi alla sindaca Katia Piccardo, apposto sul manifesto che ricorda il Giorno della Memoria a Rossiglione. In poche ore due attacchi intollerabili non solo al ricordo delle deportazioni, ma anche alla convivenza civile, con parole ignobili che equiparano le norme antiCovid (e il ruolo di un'amministratrice attenta alla sicurezza dei propri cittadini) al nazismo. Condanniamo questi fatti per i quali non bastano più nemmeno le parole". Lo scrive in una nota il Comitato provinciale dell'Anpi di Genova, commentando il volantino incollato si manifesti della Giornata della Memoria nel Comune di Rossiglione. "Siamo vicini alla sindaca e a tutti coloro che si battono, ogni giorno, per salvaguardare la memoria e diffonderla - conclude la nota -, ma anche perché, sulla base di quelli che sono i dettami costituzionali, si garantiscano i diritti fondamentali a tutti i cittadini, a partire dalla salute. Quegli stessi diritti calpestati da chi compie simili atti. Confidiamo che siano le istituzioni, a tutti i livelli, a creare le condizioni perché questi fatti non accadano più".

Uncem, con il presidente Marco Bussone, tutti gli organi, tutti i sindaci e gli amministratori di Comuni montani, esprime "vicinanza e sostegno alla sindaca di Rossiglione Katia Piccardo. Gli attacchi pubblici, anonimi, ricevuti da Katia su manifesti affissi nella notte sono gravissimi. Deliranti farneticazioni che non meritano commenti, solo condanne. Indaghi la magistratura contro questo attacco fascista e squadrista alla Sindaca, coordinatrice dei Comuni montani in Anci e in Uncem. Uncem sta con Katia". Così, in una nota, Uncem condanna il volantino contenente insulti al sindaco Piccardo affisso la notte scorsa sui manifesti della Giornata della memoria a Rossiglione.

"La mia solidarietà alla sindaca di Rossiglione @KatiaPiccardo per i farneticanti attacchi di cui è stata oggetto da parte dei no green pass. Forza Katia, siamo con te!". Lo scrive su Twitter il ministro Andrea Orlando

"Il susseguirsi di episodi inneggianti la dittatura fascista e l'ideologia nazista impone un deciso cambio di passo. L'escalation nefasta composta di mal celati saluti nazisti anche dentro le istituzioni pubbliche, minacce a rappresentanti delle istituzioni, attacchi vigliacchi alle sedi sindacali, non possono essere relegati a goliardate". Così la Cgil Genova commenta il volantino affisso la notte scorsa sopra i manifesti che ricordano la Giornata della Memoria sui muri del Comune di Rossiglione.

"Come consiglieri regionali e come personalità delle istituzioni vogliamo far pervenire al sindaco di Rossiglione, Katia Piccardo, la nostra più piena solidarietà e la nostra vicinanza, dopo l'attacco folle e sconclusionato che ha ricevuto nel paese che amministra, attraverso i volantini no-vax che sono stati affissi sopra i manifesti che ricordavano la Giornata della memoria". Lo si legge in una nota firmata dal gruppo in Consiglio regionale della Lista Toti Liguria.