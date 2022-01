Genova, chiami il radio taxi ma risponde rapper Rkomi

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - C'è una voce inconsueta da qualche giorno a questa parte che risponde in automatico al numero della Cooperativa Radio Taxi Genova. La voce subito non si rivela. La risposta è quella classica: "Radio Taxi 5966, vi preghiamo di restare in attesa per non perdere la priorità acquisita, si informa la clientela che il servizio taxi è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette". Poi però ecco che il cantante si presenta: "Io sono Rkomi e questo è il mio nuovo singolo La coda del diavolo con Elodie. Taxi Driver è stato l'album più venduto del 2021: grazie per averlo ascoltato o acquistato". Il rapper Rkomi che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con Insuperabile, nel 2021 è stato candidato come miglior artista italiano agli MTV Europe Music Awards. È suo l'album più venduto nel 2021, "Taxi Driver", uscito il 30 aprile dello scorso anno e all'attivo tre dischi di platino. (ANSA).