Capitaneria porto Imperia, prefetto in visita super nave Sar

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Il prefetto di Imperia Armando Nanei, accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, Capitano di Fregata Carlo La Bua e dal Capo del Circondario Marittimo di Sanremo Tenente di Vascello Carmela D'Abronzo, ha svolto, a bordo di nave Roberto Aringhieri la prima visita istituzionale della storia dell'unità, varata lo scorso 28 ottobre presso i cantieri Intermarine di Messina e giunta ieri nel porto di Sanremo Il prefetto è stato accolto dal Comandante della Nave della Guardia Costiera, Tenente di Vascello Arturo Incerti. Nel corso della visita, il Comandante Incerti ha illustrato le varie attività che vengono svolte dai 10 uomini e donne di equipaggio impiegati a bordo di una delle navi del comparto Search and Rescue più grandi al mondo, che insieme alla sua gemella, è anche la più lunga imbarcazione autoraddrizzante e inaffondabile mai costruita in Italia, realizzata grazie al cofinanziamento con fondi europei nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020. L'occasione è stata preziosa anche per testare per la prima volta, con un'unità maggiore del Corpo delle Capitaneria di porto - Guardia Costiera, le nuove opere infrastrutturali del porto di Cala Forte a Ventimiglia, inaugurato lo scorso 2 luglio 2021 dal principe Alberto di Monaco. Al termine della visita, il Prefetto ha manifestato il proprio apprezzamento sull'operato svolto con professionalità, passione e grande amore dall'equipaggio della CP 421 delle Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e ha scritto la prima dedica sul libro d'onore dell'Unità, esprimendo il proprio onore e privilegio per aver potuto incontrare questa eccellenza italiana. (ANSA).