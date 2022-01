Amadeus: "Drusilla ironica, Muti iconica"

(ANSA) - SANREMO, 31 GEN - "Drusilla? Sono affascinato dal suo modo di essere elegante e ironica". Amadeus torna a parlare delle cinque co-conduttrici che una per ogni sera del festival lo affiancheranno sul palco dell'Ariston.

"Volevamo omaggiare 5 signore del mondo del teatro, del cinema, della fiction, perché lo spettacolo in questi mesi di pandemia è stato uno dei settori che più ha sofferto - ha spiegato il direttore artistico e conduttore -. Ornella Muti è una donna iconica del cinema con i suoi 90 film e anni di carriera: volevo partire con una donna che potesse raccontare qualcosa di sé, ma che rappresentasse anche il cinema italiano.

Lorena Cesarini è una giovane promessa della tv: avrà un gran futuro. Maria Chiara Giannetta l'ho avuta concorrente ai Soliti Ignoti e l'ho trovata simpatica e spontanea: è lì che ho pensato di volerla al festival. E poi Sabrina Ferilli, che io definisco 'tanta roba'. E' ironica, divertente, piace a tutti, grandi e bambini: è il modo migliore per chiudere il festival". (ANSA).