Musica: dj Vannelli, per discoteche speriamo sia volta buona

"Più volte hanno annunciato la ripresa delle discoteche. Speriamo che questa sia la volta buona e siamo pronti a riprenderci il nostro posto di lavoro". Lo ha dichiarato Joe T Vannelli, tra i più noti dj italiani, unico protagonista, per via dell'emergenza sanitaria, di un dj set in streaming in diretta dall'auditorium Franco Alfano di Sanremo.

"Sono qui, con tanto orgoglio, per mostrare cosa sappiamo fare a livello musicale anche noi dj, che siamo fermi da due anni e con me tutti quelli che lavorano nel settore della musica. Mi riferisco prevalentemente ai club, ai concerti e ai tecnici.

Tutto il settore è affaticato. Sono qui per anche cercare di dare sostegno morale e l'energia pulita, affinché si possa tornare a lavorare".

Suonare in un auditorium vuoto "è un'emozione molto forte, che ho già provato in un altro teatro. Sono due anni che sto girando con questo tour ed ho anche scritto un libro che racconta questa storia".

Riguardo al Festival, Vannelli dice: "Sanremo ha sempre dato grandi novità, non ultimi i Maneskin, che hanno girato il mondo, dimostrando che con la nostra musica pop abbiamo qualcosa da raccontare agli inglesi e non abbiamo niente da imparare dagli americani".