Covid: Uilpa, picco contagi in carcere Pontedecimo

Secondo il sindacato Uilpa c'è un picco di contagi di covid nel carcere di Pontedecimo a Genova. "A Genova Pontedecimo, unico istituto penitenziario femminile della Regione che vanta 139 detenuti presenti (circa 60 donne, ci sono 42 carcerati positivi al Covid- 19, quasi 1 su 3, e undici poliziotti positivi" ha scritto in una nota il segretario Fabio Pagani. "E' evidente che tale situazione di isolamento, chiusura e carenza di posti/spazio genera tensioni all'interno dell'istituto che non sono mancate. Venerdì nel reparto maschile un detenuto di origini magrebine ha dato fuoco alla cella, provocando il ferimento per intossicazione di due poliziotti, che trasportati al nosocomio cittadino per le cure del caso hanno riportato prognosi di 7 e 8 gironi".

Nel reparto femminile "per separare le detenute risultate positive e garantire ordine e sicurezza, le poliziotte hanno espletato doppi turni con orario continuativo di 12/14 ore" ha aggiunto Pagani.