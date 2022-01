Vasco Rossi, 70 volte che Terra mi fa girare intorno al Sole

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta, non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi. Intrigante è il viaggio che la musica ti permette tra fortissime emozioni, splendide illusioni e tremende delusioni.

Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno al sole e ..la testa non mi gira ancora." Dice Vasco Rossi a proposito del suo 70mo compleanno che sarà il 7 febbraio. Come compierli e non sentirli: 1982 - 2022: 40 anni dopo "Vado al massimo", Vasco Rossi è pienamente soddisfatto della sua lunga carriera e dei suoi prossimi primi 70 anni (7 febbraio).

1982 -2022: quest'anno al festival di Sanremo c'è Rkomi che omaggia Vasco con un medley delle sue canzoni eseguite con i Calibro 35, nella serata delle cover. Siamo curiosissimi di ascoltarlo, chissà quali canzoni avrà scelto.

Mancano infatti poco meno di 4 mesi al VASCO LIVE '022 tour, che partirà il 20 maggio, e Vasco non sta più nella pelle, non vede l'ora di tornare sul palco. Dopo due anni di stop forzato non ne può più: lui, come tutto il popolo del rock che non aspetta altro che di ritrovarsi sotto palco.