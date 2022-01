Covid: Liguria, calano ospedalizzati ma ancora 10 decessi

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Sono 4.632 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 30.123 tamponi tra molecolari (5.321) e antigenici rapidi (24.802) registrati nelle ultime 24 ore. Oltre a 35 perone non residenti in Liguria. Il maggior numero di nuovi casi viene registrato a Genova (2.618) seguito dal Savonese (812), Imperiese (665), lo Spezzino (502) e infine il Tigullio con 485 nuovi casi.

Calano gli ospedalizzati: sono 726, 32 in meno rispetto a ieri. Di questi, 37 sono ricoverati in terapia intensiva (26 non sono vaccinati). Diminuiscono i ricoveri al Gaslini, ma restano 2 terapie intensive. I decessi segnalati e avvenuti tra il 18 e il 28 gennaio sono 10: si tratta di 4 donne tra i 66 e i 90 anni e 6 uomini tra i 57 e i 97 anni. Tra sorveglianza attiva e Isolamento domiciliare ci sono 59.174 persone. Oggi non sono disponibili i dettagli delle vaccinazioni a causa di problemi tecnici del sistema Nisis del ministero della Salute. Le elaborazioni effettuate dal sistema centrale sono state interrotte. Di conseguenza sono state bloccate anche le elaborazioni regionali e gli invii successivi a ieri dopo le ore 13, al fine di consentire il ripristino dei flussi informativi.

