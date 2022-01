The Jackal raccontano Sanremo su TikTok

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Su TikTok il racconto del festival di Sanremo è già iniziato, accompagnato dagli hashtag #DietroLeQuinte e #Sanremo2022: tanti gli artisti, i cantanti in gara e i creator che stanno condividendo video, pronostici o raccontando i retroscena. La piattaforma quest'anno ospiterà "Stasera Sanremo?" con i The Jackal (@_the_jackal): un pre-show, ideato e scritto dai The Jackal, tutto sulla manifestazione, condotto dal gruppo comico composto da Ciro Capriello (@ciropriello), Simone Russo (@ruzzosimone), Aurora Leone (@auroraleone00) e Claudia Napolitano (@_claudiaan), Gianluca Colucci in arte Fru (@gianlucafru), Fabio Balsamo (@fabio_balsamo).

"Siamo felici di collaborare con TikTok in uno degli appuntamenti più importanti del nostro Paese come il Festival di Sanremo - dice Vincenzo Piscopo, Director Studios di Ciaopeople - TikTok è una piattaforma eccezionale ed innovativa che sta dettando il nuovo linguaggio della comunicazione digitale e non solo. Negli ultimi anni il Festival ci ha visto tra i protagonisti nel raccontarlo sulle diverse piattaforme e ora non vediamo l'ora di portare lo stile The Jackal anche nel nostro primo live show di TikTok".

Gli appuntamenti con i The Jackal, tutti i giorni alle 19.00 su TikTok LIVE, saranno: 1 febbraio: L'emozione della prima volta, la prima LIVE, la prima volta sul palco, la prima esibizione e tutte le emozioni raccontate insieme agli ospiti Andrea Delogu e Fantasanremo (il gioco virtuale che consente di organizzare e gestire squadre formate dagli artisti in gara); 2 febbraio: Il cringe che ci piace, un ironico commento della prima serata del Festival con ospiti Gabriele Vagato e I Panpers; 3 febbraio: Old but Gold, la serata cover è il momento per commentare i look, fare un tutto nel passato e scegliere nuove icone di stile, con ospite Gloria Schito; 4 febbraio Effetto Sanremo, per tutti coloro che non avranno ancora sperimentato il Pagellone TikTok, con Martina Socrate e Lorella Cuccarini; 5 febbraio: Il gran finale, il momento per tirare le somme, fare gli ultimi pronostici e puntare tutto sul vincitore finale con ospiti Fantasanremo, Serena Autieri e molti altri.

