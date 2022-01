Terminata bonifica ordigni trovati caserma ex Gavoglio

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi le attività di neutralizzazione di quattro granate di artiglieria navale di grosso calibro da parte degli artificieri dell'Esercito. Gli ordigni, rinvenuti nella ex Caserma Gavoglio di Genova, erano risalenti a un periodo compreso tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Lo rende noto la Prefettura di Genova.

I quattro ordigni, privi degli organi di funzionamento e pertanto trasportabili in sicurezza, erano nello specifico n.3 granate di artiglieria da 254 mm contenente ognuna 15 kg di polvere nera e n.1 granata di artiglieria da 305 mm rivelatasi inerte. Il rinvenimento è stato effettuato dalla ditta civile deputata alla bonifica del sedime della ex Caserma Gavoglio, che ha provveduto a segnalare il rinvenimento alle autorità competenti. La Prefettura ha segnalato la presenza degli ordigni al 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, unità specialistica della Brigata Alpina 'Taurinense', non nuovo ad interventi di questo genere. Basti pensare che nel corso del 2021 sono stati condotti complessivamente, nelle tre Regioni di competenza del 32° Guastatori (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta), un totale di 158 interventi con la distruzione di 520 ordigni. Le delicate attività di bonifica, durate da domenica 22 a giovedì 27 gennaio e si sono concluse con la neutralizzazione in una cava predisposta. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Prefetto di Genova. Renato Franceschelli che ha voluto sottolineare sia la grande professionalità dei militari del 32° Reggimento Genio Guastatori, che hanno neutralizzato in sicurezza una potenziale minaccia per l'incolumità pubblica, sia la totale sinergia tra il 32° Reggimento Genio Guastatori, la Prefettura e tutti gli Enti e i Comandi coinvolti. (ANSA).