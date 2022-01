Sanremo, il red carpet lascia il posto alla passeggiata green

(ANSA) - SANREMO, 28 GEN - C'è già chi la chiama "Green pass…erella", ma con il certificato verde non ha nulla a che vedere. E' la nuova passerella in erba vera e sintetica installata davanti al teatro Ariston di Sanremo e destinata a 'guidare' in sala gli spettatori del 72/o Festival di Sanremo (1-5 febbraio).

"Il colore verde, rispetto a quello rosso degli anni passati (all'epoca c'era il red carpet, ndr) si riallaccia alla politica ambientale dell'unico sponsor del Festival di quest'anno, Eni, che promuove le energie rinnovabili - spiega l'assessore al Turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi -. Sono davvero felice di rivedere in funzione la passerella degli spettatori, un segnale di ritorno alla normalità, dopo quello che abbiamo passato l'anno scorso". La scorsa edizione del Festival, infatti, si è svolta senza spettatori per via dell'emergenza sanitaria. La passerella è stata realizzata con erba vera e sintetica. (ANSA).