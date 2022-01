Sanità: Asl2, partito progetto Radiologia domiciliare

L'Asl2 savonese ha attivato il progetto di Radiologia Domiciliare predisposto dal Dipartimento di Diagnostica in sinergia con la Struttura di Coordinamento delle Professioni Sanitarie Territoriale, destinato a persone anziane, disabili o le cui condizioni di salute sconsiglino il trasporto. "A fronte dei cambiamenti demografici - spiega Monica Cirone, direttore sociosanitario Asl2 - e in particolare alla crescita della popolazione anziana l'ospedalizzazione extraospedaliera si inserisce in una rete di servizi finalizzati a una differente modalità di erogazione di prestazioni e all'integrazione tra nuove tecnologie ed assistenza continuativa". Anche l'attuale emergenza Covid-19 ha messo in luce la necessità di superare un sistema di organizzazione sanitaria "Ospedale-centrica".

"Gli esami eseguiti al di fuori dei presidi ospedalieri - sottolinea Alessandro Gastaldo, responsabile del progetto e direttore dipartimento diagnostica - possono evitare ricoveri impropri e ridurre rischi di traumi correlati al trasporto e di eventuali infezioni consentendo una riduzione della pressione sui servizi ospedalieri con contenimento di costi e tempi di sanificazione delle sale diagnostiche". Nella prima fase il progetto verrà destinato agli ospiti delle rsa del distretto radiologico del levante con una previsione di circa 500 prestazioni/anno. Poi verrà esteso al distretto di radiologia del ponente.

Per il progetto "Servizio pubblico di Radiologia Domiciliare" sono stati coinvolti due Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e un amministrativo ed è stata acquisita un'apposita unità radiologica mobile. "Ieri per la prima volta sono stati eseguiti 4 esami radiologici nel Centro Vado Sabatia - ha detto il dg di Asl2 Marco Damonte Prioli - , e tra breve il servizio verrà portato a pieno regime". Il governatore e assessore alla sanità Giovanni Toti ha sottolineato che "questo progetto, che potrà essere esteso a tutto il territorio, risponde in modo efficace e efficiente ai bisogni di salute della fascia più fragile della popolazione . È tassello fondamentale e concreto dell'integrazione tra ospedale e territorio, che costituisce il fulcro anche della sanità dei prossimi anni secondo il Pnrr, con i finanziamenti europei, stiamo lavorando per realizzare in tutta la Liguria". (ANSA).