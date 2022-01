Peste suina: sono 13 i casi in Liguria e 14 in Piemonte

Salgono a 13 i casi positivi alla peste suina dall'inizio del monitoraggio in Liguria. In Piemonte sono 14. E' quanto emerge dal report dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. In totale sono stati condotti esami su 147 carcasse: 104 rivenute in Piemonte, 43 in Liguria.

Oggi l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana ha annunciato che la Regione Liguria stanzierà 130 mila euro per dare una prima risposta agli allevatori che dovranno abbattere i suini a causa della peste suina africana. Le ultime due carcasse di cinghiale positive alla peste suina africana sono state trovate nel territorio del Comune di Isola del Cantone, dove complessivamente sono 4 i casi positivi. Le altre carcasse positive al virus sono state trovate 2 a Rossiglione, 2 a Ronco Scrivia, 3 a Campo Ligure, 1 a Mignanego, 1 a Genova nei pressi del casello della A12 di Genova Est.