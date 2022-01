Grifone su campo rosso, cambia lo stemma del Cus Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Il Cus Genova cambia pelle a circa 30 anni dall'ultima volta. Grazie alla sempre più stretta sinergia con l'Università di Genova è stato realizzato il nuovo stemma di una polisportiva che nel 2022 compirà 75 anni. Un cambio significativo: il grifone, simbolo mitologico associato storicamente al capoluogo ligure, e la denominazione delle due realtà: l'Università di Genova e il CUS Genova. Scelta che evidenzia quanto la polisportiva svolga un ruolo centrale circa l'ideazione e l'organizzazione dell'attività sportiva universitaria dal 1947. "Siamo molto orgogliosi del nuovo logo del Cus - ha detto Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell'Università di Genova -, che racchiude l'essenza di quello che il Cus si propone di essere: il grifone rivendica la propria genovesità e sollecita un'idea di forza e di potenza. Le due circonferenze che racchiudono il grifone sottolineano con forza il legame del nostro ateneo con il Cus. Portando avanti questa importante alleanza, l'ateneo genovese tiene a valorizzare sempre più la propria vocazione sportiva".

"L'idea del cambio di logo si poneva come obiettivo quella di avere uno stemma che per la prima volta vedesse identificati il Cus e l'Università di Genova con un unico elemento costitutivo - ha detto Marco Bove, presidente del Comitato per lo Sport Universitario -. Il Cus Genova, dunque, come braccio operativo di Unige per quanto riguarda lo sport, la testimonianza di quanto l'Università sia interessata a sviluppare e potenziare l'ambito sportivo in favore di studenti, docenti e dipendenti universitari sia quanto il Cus svolga un ruolo centrale nella gestione dell'attività sportiva universitaria". "Un logo che cambia dopo circa 30 anni" - ha detto Maurizio Cechini, presidente del Cus Genova - per testimoniare la sinergia tra Cus e Università e rendere moderno lo stemma della polisportiva".

