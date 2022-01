Covid: 1600 positivi in meno in Liguria, ospedalizzati stabili

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Calano i positivi al covid in Liguria: sono 61183, ben 1599 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 4668, emersi da 29631 tamponi (5167 molecolari, 24464 test rapidi). Il tasso di positività è del 15,75%, a livello nazionale è 13,7%. I nuovi contagi sono 2061 nell'area di Genova, 809 nel Savonese, 682 nell'Imperiese, 592 nello Spezzino, 493 nel Tigullio e 31 non sono residenti in regione. I guariti sono 6256.

Gli ospedalizzati sono 758, uno in più rispetto a ieri. Tra i malati 40 sono in terapia intensiva (26 non vaccinati), come ieri. Ci sono stati 11 morti, due al Villa Scassi e tutti gli altri negli ospedali del Ponente: Sanremo, Bordighera, Savona, Albenga: avevano tra 66 e 95 anni. Da inizio pandemia i morti sono 4858.

In isolamento domiciliare ci sono 46037 persone, 1584 in più, in sorveglianza attiva ce ne sono 12473, erano 12738.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 14486 vaccinazioni: 931 prime dosi, 260 seconde dosi, 13295 dosi booster (ANSA).