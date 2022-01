Ansaldi, rischio ricovero no-vax 8 volte superiore a vaccinati

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - "Un soggetto non vaccinato corre 8 volte di più il rischio di essere ricoverato in ospedale rispetto a chi ha ricevuto la dose booster, questo per evidenziare l'importanza di fare la terza dose e completare il ciclo vaccinale". Lo spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa sull'andamento della pandemia in Liguria. "Nell'ultimo mese e mezzo non abbiamo visto in ospedale con malattia grave pazienti con tripla dose di vaccino", rimarca l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. La variante Omicron più contagiosa ma meno aggressiva in Liguria è arrivata a una circolazione del 96% e si appresta a soppiantare la variante Delta. La Regione Liguria, scesa al 17% dei posti letto di terapia intensiva occupati e al 39% dei posti di media intensità occupati, di conferma in zona gialla la settimana prossima. (ANSA).