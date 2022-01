Giorno Memoria: libro animato racconta Shoah premiato a Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Un volume animato, con le pagine che si aprono e che mostrano, attraverso la tecnica del pop up, immagini in rilevo. È questa la tecnica usata dagli allievi della scuola Caboto di Chiavari che, con il lavoro "E voi quando iniziate?" Si sono aggiudicati la partecipazione al concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", arrivato alla ventesima edizione, che è stato consegnato nel corso della cerimonia per il Giorno della Memoria, a Palazzo Ducale di Genova. "Potevamo fare un progetto moderno, un video - hanno spiegato Vittorio, Chiara e Kledi, tre degli studenti che hanno realizzato il volume - ma se non partiamo dalle basi, in questo caso dal lavoro cartaceo, non si arriva da nessuna parte.

Abbiamo scelto di fare un prodotto artigianale per dimostrare che noi giovani sappiamo ancora fare le cose manuali, anche se molti non ci credono". L'idea di fondo, quindi, è quella di realizzare un volume in cui, grazie agli accorgimenti grafici, si mette a confronto il periodo nazista con quello odierno.

"Vogliamo che la gente rifletta - spiegano gli studenti - e per questo abbiamo usato una tecnica abbastanza innovativa. Attraverso la tecnica del pop-up l'immagine esce fuori dal libro a mostrare l'avanzamento del tempo, mostrando quello che è cambiato e ciò che si deve ancora migliorare". (ANSA).