Covid: no vax di 46 anni muore all'ospedale di Sanremo

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Una donna no vax di 46 anni, è morta all'ospedale Borea di Sanremo, soffriva di obesità e diabete. Si chiamava Nadia Di Virgilio, sposata, un figlio, era titolare di un negozio di abbigliamento ad Arma di Taggia. Era risultata positiva al Covid il 4 gennaio scorso, ma quando era arrivata al Pronto soccorso di Sanremo le sue condizioni erano apparse già gravi, a causa della polmonite. Ricoverata prima in sub-intensiva, è stata poi trasferita in Rianimazione dove è morta. La notizia è riportata dalle cronache locali del Secolo XIX e della Stampa.

L'11 gennaio scorso nel reparto di Terapia intensiva era deceduto, sempre per le complicazioni causate dal Covid, un vigile del fuoco di 56 anni, Gianni Martini, di Diano Castello, sposato e padre di un figlio adolescente. Lavorava alla caserma di Villanova d'Albenga, non era vaccinato. In precedenza era toccato a un libero professionista di 53 anni, di Apricale, e prima al bagnino sanremese Max Pace, di soli 48 anni, anche lui convinto no-vax (ANSA).