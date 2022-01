Polizia alla porta, fugge da finestra e precipita

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Quando ha sentito bussare alla porta la polizia ha scavalcato la finestra e si è calato dal quinto piano dalla grondaia ma al secondo piano ha perso la presa ed è caduto. Il giovane, un senegalese di 20 anni, ha riportato numerose fratture ed è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale San Martino di Genova. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato nel cortile, in via Sampierdarena, dove l'uomo è caduto una confezione con un chilo di hashish suddiviso in panetti da un etto ciascuno.

Gli investigatori si erano presentati per perquisire la casa per una indagine di droga. (ANSA).